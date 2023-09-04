但台電彰化區營業處24小時內全部搶修復電，還調派機具與人員到高雄協助搶修任務。（台電彰化營業處提供／吳建輝彰化傳真）

彰化從昨天到今天早上停電的區域主要集中在山區及沿海，主因多數為高壓斷線、變壓器故障、變壓器熔絲熔斷等，也有零星變壓器遭受外物碰觸、裝腳礙子不良、路燈開關故障等。（台電彰化營業處提供／吳建輝彰化傳真）

彰化停電情況截止到今天上午9點前，已經全數搶修完畢，並恢復供電。（台電彰化營業處提供／吳建輝彰化傳真）

海葵颱風襲台，已經由中颱轉為輕颱，彰化從昨天到今天下午幾乎無風雨，不過彰化地區陸陸續續發生30多起變壓器損壞事故，造成2000家戶停電，但台電彰化區營業處24小時內全部搶修復電，還調派機具與人員到高雄協助搶修任務。

台電彰化區營業處指出，彰化從昨天到今天早上停電的區域主要集中在山區及沿海，主因多數為高壓斷線、變壓器故障、變壓器熔絲熔斷等，也有零星變壓器遭受外物碰觸、裝腳礙子不良、路燈開關故障等等，不過截止到今天上午9點前，已經全數搶修完畢，並恢復供電。

彰化區營業處表示，颱風期間台電仍維持搶修人力，以確保供電正常，若有民眾發現家裡無預警停電，可以透過手機台灣電力APP、客服「1911」、彰化區處停電通報電話047623331，或是到台電官網「天然災害停復電資訊」專區等平台進行報修，台電會儘速派員協助搶修。

彰化區營業處表示說，海葵颱風昨天已經從高雄出海，不過凌晨卻二度登陸，其中高雄停電戶數一度達6萬9706戶，截至上午9點仍有1萬2903戶還沒復電，台電彰化區處在搶修完彰化之後，也整備人力南下支援，全力協助搶修。