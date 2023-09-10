文化部長史哲10日上午出席衛武營國家藝術文化中心開幕5周年茶會，他表示，從最初的想法到正式營運，花費的時間其實更長，可從31年前談起，他也表示，高雄因為陸續有了多座文化場館，擺脫了「文化沙漠」的既定印象。

史哲指出，一切始於31年前高雄人對這塊綠地的堅持，在衛武營誕生之前，社會有很多討論，例如：為什麼台北可以有國家兩廳院，而高雄沒有，「這是上天對我們的恩賜，現在看來有很好的成果，未來的高雄人，衛武營會在他們的生命中，跟他們說『文化沙漠』，他們會不知道在說什麼。」

史哲表示，他在2008年任職高雄市文化局局長，當年政府及各界質疑，高雄如何養得起衛武營、大東藝術中心、至德堂、巨蛋、高雄流行音樂中心、世運主場館等共數萬席次的場館？然而在各界協助下完成，「高雄不但讓文化沙漠成為歷史名詞；衛武營更讓高雄登上世界藝術文化地圖的一顆閃亮圖釘標誌。」

史哲特別感謝31年前提出願景的造夢者、15年興建籌備的先行者、5年來所有進場的觀眾及舞台上的表演者，「衛武營成就了高雄城市轉型的工作，「文化沙漠這個詞自此與高雄絕緣，永遠隱沒於這個海洋城市首都湛藍的海水底下。」