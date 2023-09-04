海葵颱風襲台，強勁風勢導致高雄市楠梓區土庫三路一棟透天厝的採光罩於今（4）日上午近9時被吹到屋頂。事發後，屋主找來水電工人與吊車清除採光罩，已經於下午3時15分拆除完畢，過程中沒有人員受傷。
楠梓警方初步研判，可能是採光罩沒有固定好，加上海葵颱風帶來的風勢過於強大，所以將採光罩吹到屋頂。
看到此情況的民眾將貼圖貼到左營楠梓人臉書，引發網友議論，也有人擔心要是採光罩掉落恐令民眾受傷。經屋主於下午順利拆除採光罩後，才讓民眾放下心中大石。
海葵颱風襲台，強勁風勢導致高雄市楠梓區土庫三路一棟透天厝的採光罩於今（4）日上午近9時被吹到屋頂。事發後，屋主找來水電工人與吊車清除採光罩，已經於下午3時15分拆除完畢，過程中沒有人員受傷。
楠梓警方初步研判，可能是採光罩沒有固定好，加上海葵颱風帶來的風勢過於強大，所以將採光罩吹到屋頂。
看到此情況的民眾將貼圖貼到左營楠梓人臉書，引發網友議論，也有人擔心要是採光罩掉落恐令民眾受傷。經屋主於下午順利拆除採光罩後，才讓民眾放下心中大石。
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