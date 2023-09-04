海葵颱風受地形破壞影響，已減弱為輕颱，氣象局持續發布海葵颱風海上、陸上警報，目前台中以南13縣市仍是陸警警戒區，天氣風險公司表示，海葵在原地睡了一覺，過去6小時在台南、高雄海邊晃來晃去，以及目前有一條外圍環流正掃進宜蘭、雙北，風雨將持續2、3小時，預計上午颱風開始加速往西移動，晚間遠離。

天氣風險在臉書指出，睡醒之後，發現颱風也在原地睡一覺。過去6個小時就在台南、高雄海邊晃來晃去，想辦法重整低層環流，而它的高層雲系因為與低層環流的速度落差，已經分崩離析。

天氣風險說，海葵受到地形破壞，目前已經減弱為輕度颱風。但它的環流還是一波一波的移入花東，持續帶來強風大雨。而颱風中心附近的台南、高雄、屏東，受到颱風核心環流影響，在今天上午仍需嚴防強風驟雨。另外值得留意的是，目前有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2到3小時。

天氣風險說，颱風過山後滯留打轉、重整環流的案例並不少見。海葵颱風整體的移動趨勢不變，在今天上午將加速往西移動，晚間遠離、颱風警報開始陸續解除。

氣象局發布陸上颱風警報，台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備，以及海上颱風警報，台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。颱風中心目前在台南西方，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。