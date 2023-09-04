海葵颱風上周生成後，路徑一變再變，路徑修正超過500公里，從原本的從北部海面通過變成4年來第一個中心登陸台灣的颱風，還回馬槍登陸2次，天氣風險公司分析海葵預報一日三變的原因，指出因處在季風低壓帶中，一旁還有蘇拉颱風、鴻雁颱風，以及西南季風互相牽引，引導的力量很複雜，增加預報困難。

天氣風險在臉書表示，海葵颱風目前加速向西移動，風雨逐漸緩和，預計周三回到午後雷陣雨天氣，而海葵的預報為何一日三變，天氣風險解釋，主要是在上周四、上周五（8/31、9/1）的時候，颱風預報路徑從原本的北部外海通過，一路修正到登陸、甚至有接近巴士海峽的路徑。

天氣風險說，海葵颱風的導引氣流與大家熟知的太平洋高壓不同，當時海葵颱風附近有蘇拉颱風、鴻雁颱風，加上西南季風，共同組成一個大型的「季風低壓帶」；海葵的路徑跟隨大型低壓帶的位置調整，而且各個低壓互相牽引，導引力量非常複雜，也造成預報模式有大幅的變化。

天氣風險指，上周五（9/1）一度有許多模式預測，海葵颱風進入台灣海峽後將「定桿」，甚至回馬槍北轉，若當時預測的路徑成真，那真的沒有相似路徑的颱風，真可謂之怪颱，所幸最後颱風順利通過台灣，把怪颱留在預測模式中。

天氣風險說，海葵今晨第2次登陸高雄沿岸是很罕見的紀錄，對於實際風雨沒有什麼影響，不過是否為2次登陸，要由氣象局認定，甚至可能要事後來研究判定。至於颱風中心在通過中央山脈後滯留打轉則不少見，大名鼎鼎的2015年蘇迪勒颱風，當時就在嘉南外海滯留打轉長達12小時，才開始往原本的西行路徑移動。

至於之後還有颱風嗎？天氣風險表示，颱風季還沒結束，低壓帶也還算活躍，至少接下來幾天大家先好好休養生息，氣象人員已累癱。