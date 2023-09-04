海葵颱風昨天一整晚在高雄近海打轉，天氣職人吳聖宇表示，由於颱風打轉的關係，南部受影響時間拉長，可能要等到今晚暴風圈脫離台灣陸地後，風雨才會減弱，今天一整天台灣仍在海葵颱風的裙襬範圍內，要嚴加戒備，且明天到周五天氣仍不穩，要特別注意午後局部大雷雨。

吳聖宇今在臉書說，海葵颱風昨天下午登陸台東，為當地帶來狂風暴雨，之後颱風中心很快翻過中央山脈，大約昨晚8時左右在高雄梓官出海，不過出海後颱風結構進行重整，一整晚都在高雄近海到沿岸處打轉，清晨時分已經來到台南沿海。

吳聖宇說，像這樣在近岸處打轉再西移，南部地區受影響的時間會拉長，目前颱風已經往西前進，可能要等到今天傍晚暴風圈脫離台灣陸地之後，陸上颱風警報解除，風雨才會減弱，因此今天南部、尤其南高屏一帶要持續注意風雨情況，其他地方也不能掉以輕心，雖然颱風強度逐漸減弱，不過外圍環流仍有機會帶來較大的降雨以及陣風，今天一整天台灣還是在海葵颱風的裙襬範圍內，仍要嚴加戒備。

吳聖宇表示，明天（5日）海葵颱風繼續接近大陸廣東沿岸，強度持續減弱，暴風圈縮小，有機會解除海警。台灣仍受外圍環流影響，不過整體風雨已顯著減弱，因為吹偏南風的關係，南部、花東地區仍有雨，中部以北部地區注意午後局部大雷雨。周三到周五（6至8日）雖然颱風已遠離，但台灣持續位於低壓帶內，仍要特別注意午後大雷雨，直到周六、日（9、10日）午後雷雨才減少。