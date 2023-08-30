陳美琦代表縣長鍾東錦貼榜贈匾向明德社區致賀。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府主辦金卓越社區選拔結果揭曉，有11個社區發展協會獲獎，縣長夫人陳美琦30日代表縣長鍾東錦，先後前往頭屋明德社區及公館福星社區貼榜贈匾致賀，並頒發獎勵金肯定發展協會凝聚向心力，熱心投入社區福利化相關事務，展現隱身社區的幸福之美。

縣府辦理金卓越社區選拔，著重於環境、經濟及社會3大層面，也是扶植社區發展協會的重點。其中，明德社區發展協會不僅囊括去年第8屆國家環境教育獎和今年的低碳永續家園銀質獎，結合養蜂協會復育蜜蜂也有顯著成效，獨特的玉心農法值得外界學習，連結社會網絡資源的能力也發揮到淋漓盡致。

陳美琦今天第1站抵頭屋明德社區發展協會，先聽取秘書謝乾祥與科長王威廸簡報，做足功課一併了解明德與福星兩個社區發展協會的組織架構和團隊成員，尤其是獲選為績效組甲等的優良事蹟等，隨後由明德社區發展協會理事長謝文達、總幹事謝春玉及福星社區發展理事長謝恩榮、總幹事張沛涵，分別率同幹部和志工受頒紅榜、木匾和5萬元獎勵金，並合影留念。陳美琦也準備了實用小禮物，逐一送交每個民眾手裡，鄉親讚譽她美麗親切更勝空姐。

公館福星社區發展協會在社區福利化領域做得相當多元完善，包括社區照顧關懷據點、C級巷弄長照站、家暴防治及兒少初級防暴，組織架構健全、社區凝聚力大，定期召開會議交流意見，使社區志工團隊能量不斷提升。協會成員個個是「舞林」高手，音樂一開肢體就跟著節奏舞動起來，近期還將代表苗栗縣參加全國競賽。

本身也熱愛舞蹈的縣長夫人陳美琦，也被音樂吸引一起手舞足蹈與鄉親同樂；會場嗨到最高點，陳美琦還相約下回來送大包子，回報鄉親的熱情。

陳美琦表示，獲選金卓越社區的發展協會，除了理事長和幹部領導有方之外，更重要的是社區鄉親的熱情參與，可讓各項活動辦得更有聲有色，過程中凝聚大家的向心力，大大提升社區能量，這些都是協會不斷進步的動力。

陳美琦強調，要夠優秀才能獲得這項被譽為社區奧斯卡獎的殊榮，縣長鍾東錦非常重視廣大的縣政伙伴的能量，她勉勵各社區再接再厲，互相觀摩精進，明年在全國評比中為苗栗爭取最高榮譽。