客委會主委楊長鎮、縣長鍾東錦等人出席全客語教學幼兒園座談會。（李京昇攝）

苗栗縣銅鑼鄉中興國小附設幼兒園、公館鄉小木偶幼兒園，是全縣唯二實施「全客語」教學的幼兒全，所有課程及環境布置，都融入客家文化與語言。縣府29日下午舉行全客語教學幼兒園座談會，客家委員會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等人到場與教保人員座談，並期待讓客語持續扎根。

客委會主委楊長鎮、苗縣長鍾東錦、客委會語言發展處長孫于卿、屏東大學資深客語教學專家教授陳仁富、縣府教育處長葉芯慧、縣府文化觀光局長林彥甫等人，今天下午2點半前往中興國小瞭解苗栗縣全客語教學幼兒園辦理情形。

中興國小校長李國海、中興附幼園主任李燕珍表示，幼兒園4年前開始推動沉浸式客語教學，今年獲教育處推薦實施全客語教學，教學過程中至少有8成使用客語，除校園有客家文化意象搭配，師資部分更是有4客語教師，都有客語中級、中高級認證能力認證合格，平時也會邀請社區長輩一起教客語。

「不能讓客語變成阿公、阿婆的話」楊長鎮說，語言教學環境很重要，現在的孩子多數只有在阿公阿婆家會聽見客語對話，平時在學校、同儕甚至家中，少有用客語溝通，若是能夠從學校著手，透過沉浸式客語教學，就能讓孩童們開始講客語、更願意說客語。

鍾東錦表示，苗栗縣有豐富的客家文化，縣府推動客語為通行語成效更是蟬聯全國五連霸，縣府長期推廣客語生活化，現在推動沉浸式客語教學，讓孩子從小扎根體驗客家文化，代代傳承文化的同時，也讓孩子多一種語言，多一種能力，並以會說客語為榮，他也期許更多公私立幼兒園，加入沉浸式客語教學或全客語幼兒園的行列。