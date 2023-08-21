北回化學公司董事長陳芳斌特別捐贈民雄分局北斗派出所1輛全新巡邏車輛，今捐贈儀式場面熱絡、隆重。（縣議員黃啟豪提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北回化學公司董事長陳芳斌特別捐贈民雄分局北斗派出所1輛全新巡邏車輛，今捐贈儀式場面熱絡、隆重。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北回化學公司董事長陳芳斌特別捐贈民雄分局北斗派出所1輛全新巡邏車輛。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北回化學股分有限公司生產「瞬間接著劑」市佔率全球第一，是台灣隱形冠軍，繼前年捐贈2輛大型重機，今北回化學公司董事長陳芳斌特別捐贈民雄分局北斗派出所1輛全新巡邏車輛，希望能提升員警機動性，有效打擊犯罪。

今捐贈儀式由陳芳斌致贈巡邏車及車鑰匙給民雄分局，為感謝北回化學公司熱心公益，分局長莊思神回贈巡邏車模型作為紀念品，以象徵新贈巡邏車加入分局維護治安的行列，縣議員黃啟豪、縣警察局長林宏儒等人到場觀禮，場面熱絡、隆重。

陳芳斌表示，北回化學公司向來本著資源共享，以及「取之社會，用之於社會」精神，來奉獻國家社會，希望增添新裝備後，警方對治安工作能精益求精，好上加好，達成轄區民眾的期待。

黃啟豪說，北回化學公司創業30年，立足台灣，是台灣的隱形冠軍，有3個廠區均在「民雄工業區」內，屬民雄分局北斗派出所轄區，指陳芳斌是他十分敬佩的企業家，事業有成、熱心公益，常捐款濟助弱勢團體，更積極支持警政工作，現任縣警察局交通義勇警察大隊大隊長，繼前年捐贈兩輛日本原裝進口的警用大型重機後，今再捐贈一輛巡邏車給北斗派出所，對勤務工作助益甚大。

莊思神感謝北回化學公司對社會公益與建置警用裝備的大力支持，在經濟不景氣，企業都緊縮支出之際，陳董事長義行讓人敬佩，期望各界也都關心治安問題。