桃園市一名18歲高姓女學生，日前特意南下台中參拜鼎鼎大名的樂成月老廟宇，未料回時卻遇上傾盆大雨。眼看即將錯過回程火車，高女情急下竟選擇報警求助，希望警方能載她一程，警方最初先是拒絕高女請求，並糾正她「警車不是計程車」。然而名員警經協尋後發現均無可搭乘車輛，於心不忍決定伸出援手，將她載至車站，高女最終在員警熱心幫助下及時趕上返程的火車班次。

台中市政府警察局第三分局表示，東區分駐所巡佐王坤煜、警員李明展當時於午後轄區巡邏時，獲報台中樂成宮有民眾需要協助，而報案人是一名18歲高姓女孩。

據悉，高女聽聞樂成宮的月老特別靈驗，於是趁暑假特地前來參拜，並隻身一人從桃園搭車南下，盼求一段良緣。未料突如其來的大雨，打亂高女的快閃計畫，眼見雨勢絲毫沒有減緩的跡象，搭車時間卻越來越迫近，因身上攜帶現金不足，礙於雨勢也遲遲無法動身前往車站。高女打電話搬救兵，朋友卻獻計：「打110報案警察就會載妳去！」

王、李兩名員警獲報後抵達現場，聽完高女遭遇說明，起初先拒絕請求，並進行糾正教育：「警車並不是計程車，警車乘坐的對象多為犯罪嫌疑人或需保護的被害人，緊急狀況或特殊任務才會評估現狀提供為民服務，倘若警車時常為一般人佔用，真正有迫切需要的民眾關鍵時刻無法使用，或許將留下無法挽回的遺憾。」

事後，員警也想方設法解決高女身處困境，協助詢問鄰近的計程車行能否使用信用卡支付車資，卻礙於當下並無可供搭乘的車輛。高女於是決定先在一旁的超商內躲雨，待雨勢減緩再前往車站。

兩名員警原已離開現場恢復轄區巡邏，想到高女孤身一人受困陌生城市的街頭又身無分文，越想越於心不忍，一想到寶貝女兒未來若遇上同樣的困境，一定也希望有人能夠伸出援手，這才又折返協助高女趕往車站。

高女一路上不停致謝，也為自己的粗心大意造成社會資源的浪費感到愧疚。最後在兩名員警的協助下，她及時趕上返程的火車班次，也讓這趟走訪月老之旅留下相當難忘的回憶。