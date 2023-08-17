日本東海道新幹線、山陽新幹線今天上午全線恢復行駛，但昨日颱風蘭恩帶來的雨勢打亂班車時刻進而擠壓到今天發車時間，導致今天從首班列車開始大幅誤點。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，東海道新幹線、山陽新幹線當地時間今天上午8時30分後全線復駛，但截至當地下午2時30分左右，部分列車持續延遲約1個小時半，且東海道新幹線取消部分班車。

東海道、山陽新幹線昨天因靜岡縣局部地區降下大雨，導致部分列車最長誤點近10小時，造成列車時刻大亂。JR東海公司表示，東海新幹線昨天逾185班列車停駛，逾240班列車誤點，影響約30萬5000名旅客。

今天中午JR名古屋車站、新大阪站擠滿等待新幹線的旅客。乘客在售票處前大排長龍，許多人靠在車站的梁柱、行李上休息，或是頻頻詢問站務人員班次狀況。

JR東海公司表示，車站因眾多旅客相當擁擠，可能無法立即進入月台，而列車幾乎都是客滿狀態，搭乘自由座的人可能沒有座位，因此建議在擁擠情況緩解之前，暫時避開高峰時段前來車站。

此外，由於列車可能會誤點，預約對號座的乘客需要在車站等待，建議民眾前往新幹線官方網站查詢最新狀況。