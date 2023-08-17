賴清德抵達舊金山，警車開道上路，還為記者打開快速通道關。（曾薏蘋攝）

賴清德抵達舊金山，警車開道上路，還為記者打開快速通道關。（曾薏蘋攝）

副總統賴清德出訪巴拉圭特使團美西時間今下午4時抵達舊金山機場，除了AIT主席羅森伯格接機，車隊也由警車開道，在高速公路上，美方還派出公路警察協助車隊順利行進。

賴清德這次出訪過境美國，從接機規格到通關，被指「穿小鞋」，不過這次回程過境舊金山，美方予以賴清德副總統規格接待，美方還為了此專案，替隨團記者打開快速通道。

賴清德在抵達舊金山機場後，在X推文放上與駐美代表蕭美琴、AIT主席羅森伯格合照表示，「很高興回到舊金山 ，並期待在舊金山灣區見到我們的許多朋友。謝謝羅森伯格和美琴到機場迎接我」。