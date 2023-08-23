今天是八二三戰役65周年，副總統賴清德表示，65 年前發生在金門的這一場戰役，守護了台澎金馬的民主自由，為中華民國台灣的和平與繁榮發展，奠下基礎。未來他將透過「民主和平四大支柱 」，以具體且負責任的行動向全世界展現台灣致力於維持現狀、追求台海和平的決心。

賴清德今天在臉書以「守護台海和平，與世界繁榮同行」發文表示，每年8月23日這一天，他總會想起在金門南雄師當醫官的時光，「在那一年多的時間裡，所經歷的人事物，至今仍是我生命中相當重要的回憶」。當然，在823的這一天，對中華民國台灣來說，更是意義重大的日子。

他說，65 年前發生在金門的這一場戰役，守護了台澎金馬的民主自由，為中華民國台灣的和平與繁榮發展，奠下基礎。但也因為 823 砲戰的爆發，金門承擔了戰地政務所帶來的自由限制，經濟發展也受到影響。

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他的叔叔曾參與過 823 砲戰，非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲。賴清德向當年在 823 砲戰中犧牲奉獻的金門軍民同胞，以及 65 年來勞苦功高的國軍致敬，「謝謝您們始終站在第一線，守衛國家的安全與和平」。

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賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家。在全球關切台海局勢的今天，和平是世界共同的利益。包括今年的 G7 外長會議及剛落幕的美日韓峰會，均一再重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，更強調兩岸之間的爭議必須以和平的方式解決。

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他認為，維持台海和平的現狀不但是兩岸的共同責任，更是區域各國及全球民主國家的共同期待，任何單方面破壞或改變現狀的行為，將與全世界的利益相違背。「回顧過去戰火的經歷，正是為了要彰顯和平的可貴」。台灣有追求和平的決心，有實力才能帶來和平，有主權的和平也才是真正的和平。

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賴清德指出，未來他將透過「民主和平四大支柱 」：提升台灣的嚇阻防衛能力、強化經濟韌性及確保供應鏈安全、與全世界民主國家建立夥伴關係，以及尊嚴對等進行兩岸對話及合作，以具體且負責任的行動向全世界展現台灣致力於維持現狀、追求台海和平的決心。

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他也承諾，我們會繼續穩健、堅定地維護台海的和平與穩定，同時持續在經濟、科技、民主經驗上貢獻國際社會，與民主陣營的夥伴為區域的安全與繁榮一起努力。