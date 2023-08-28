郭台銘宣布參選，台南市議會國民黨團強調，有非常多的藍軍支持者，聽到這個訊息都氣壞了，不懂郭為何要分裂中華民國派，保送民進黨賴清德？黨團還引用電影《臥虎藏龍》的經典台詞說，「走江湖靠的是講信義，不講信義可就玩不長了」，呼籲郭台銘放下「一個人的武林」，團結6成希望下架民進黨的民意。

黨團書記長蔡育輝指出，郭台銘一再說他是為了中華民國，但他明知全國有6成民意，希望貪腐無能的民進黨下台，連年輕人都不支持民進黨總統參選人賴清德，今天卻仍宣布參選總統，讓藍軍的支持者都氣爆了，紛紛到他的服務處抱怨。

蔡育輝還說，之前郭台銘曾在台南說，「這是他重返江湖的第一站」，相信郭應該看過《臥虎藏龍》這部揚名國際的武俠巨片，劇中除有「走江湖靠的是講信義」的經典台詞外，主角李慕白還說「把手握緊，裡面甚麼都沒有，把手鬆開，你擁有一切」，藍軍請郭台銘放下「一個人的武林」，團結6成民意下架民進黨。

黨團發言人王家貞也說，聽到郭台銘參選訊息真的非常難過；郭曾宣布，重返江湖就選擇從她的台南服務處出發，當時之所以歡迎郭到訪，單純就是認定，對方是中華民國大家庭的一份子，大家會團結合作下架民進黨，因為所有民調都顯示，全國有6成的人民要下架民進黨。無奈現在有3組參選人要下架民進黨，分裂的中華民國派，如何對抗只有3成多的賴清德？

王家貞更強調，中華民國派永遠是一個大家庭，盼望6成的人民能放下執念，團結一致；但執念永遠讓人看不清現況，想要下架民進黨唯一的生路，就是團結再團結，絕不容他人見縫插針，藍軍不到最後關頭絕不放棄。