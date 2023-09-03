海葵颱風今（3）日15時40分左右於台東縣東河鄉登陸，為東部地區帶來明顯風雨。氣象局表示，海葵颱風預計今晚從台南進入台灣海峽，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「嘉義、台南、高雄、屏東注意！」，因為海葵颱風正努力爬過中央山脈，颱風中心會在夜晚至深夜通過，因此天黑後風雨將快速增強。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，「嘉義、台南、高雄、屏東注意！」，海葵颱風正努力爬過中央山脈，天黑起風雨將快速增強，夜晚至深夜颱風中心通過；氣象專家賈新興分析，雲林以南的風因颱風受地形破壞影響，大致在傍晚至晚上開始會逐漸明顯。

氣象局則說明，海葵颱風中心現在正在台東縣山區，颱風眼變得不清晰，不過結構仍相當完整，隨著颱風逐漸通過南部山區、往西南部前進，中、南部風雨正在逐漸增強，預計雲林以南在今晚至明日上午會出現10級以上陣風，南部甚至有11級陣風。

氣象局指出，今晚至明天清晨降雨熱區為東半部，其中花蓮可能有超大豪雨發生，台東、宜蘭、屏東山區可能有局部大豪雨，另外颱風最快有機會在今晚從台南進入台灣海峽。