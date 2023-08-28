民進黨總統參選人、副總統賴清德今日出席全國社福界賴清德見面會，一改過往激昂風格，他感性說道，無論台灣經濟再進步，一定有趕不上的人，並提出3點承諾，強調未來當選總統後，將定期與社福團體集會，檢討改進現有政策和相關做法，落實民間訴求，讓身心障礙者的生活照顧更加周全，讓台灣成為更文明偉大的國家。

全國社福界賴清德見面會下午在台大醫院國家會議中心登場，具社福專業的民進黨立委吳玉琴、社福部總召集人陳節如接力助講，勵馨社會福利基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣兒少安置機構聯盟、台灣芒草心慈善協會、興毅基金會忠信食物銀行、崔媽媽基金會等19個社福團體闡述當前社會問題，以及下一任政府的期許。

賴清德指出，社會普遍關注兩岸、外交、國防等政治議題，蔡英文總統在此獲得諸多認同，總體經濟發展也有長足進步，但關懷弱勢這塊，相對其他議題缺乏關注，但台灣身心障礙人數大概佔整個人口的5％，無論是哪個國家或城市，都必須面臨照顧照顧身心障礙者的問題。

賴清德接著提出三點承諾，首先，未來他將抱著「行公義、存憐憫及謙卑之心」與大家共同合作，一起支持身心障礙者，將台灣建構成適合每個人生活的幸福國度；第二，他發自內心認為，台灣是個民主國家，所謂民主就是人民作主，島上的人都是國家主人，政府有責任讓每個人在土地上自在生活。

第三，賴清德指出，稍早每個社福團體提出的心聲，無法一次就可以解決，他願意承諾，未來如果當選總統，將定期跟各團體開會，檢視政府在社福方面的所作所為是否足夠、哪裡需要努力，確保民間心聲能被聽到，提出的建議也能具體執行。

賴感性指出，一個偉大的國家不在於人口有多少、國防努力有多強，重點在於文明有多進步，包括民主自由的生活體制，是否能讓國人都能自在生活，但這些事不能只靠總統、衛福部或立法院，應藉由公私協力才有辦法完成，他也向台下社福團體喊話，「你們就是讓台灣成為每個人都能自在生活的力量，我非常需要大家的支持。」

他最後也分享自己台南市長期間，曾經看過一戶弱勢家庭，屋主阿嬤高齡80多歲，具身心障礙身份，獨自一人撫養三個孫子，家裡空間很小，沒有廚房和書桌，洗澡還只能去周邊廟宇，當時社會上有不同職業工會組成行善團，替弱勢家庭修繕房屋，讓非常感動，便讓市府加入計畫，並推廣到外縣市。

「台灣經濟再進步，無論進步到什麼程度，一定有趕不上的、需要幫助的人。」賴清德說，身心障礙者會遭遇很大的困難，很高興有機會能跟大家共同努力合作，來幫助社會上弱勢者，希望這個國家能越來越好，社會也能越來越祥和穩定。