民進黨今中常會邀請身心障礙聯盟理事長牛暄文以「從身權法修法看身障平權」為題專案報告，民進黨主席、總統參選人賴清德會中表示，9月開始，他會逐步推出「國家希望工程的政見」，讓身心障礙者的權益能更完善、更被重視。期待和「身心障礙聯盟」和一起打拼，讓身心障礙的朋友們，都能擁有更平等、更友善的生活環境。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示，台灣身心障礙人口突破120萬，面對身心障礙朋友們的生活情境，應該同理也應該感同身受。日前，由民間團體所舉辦的「還路於民大遊行」，政府承諾會從無障礙空間的串連、普及無障礙運輸服務等面向，積極朝人本交通國家前進。「未來，我們要讓行人和身心障礙朋友不僅有路權，也有安全」。

賴清德說，這幾年來，政府推動長照2.0，擴大服務對象，讓所有年齡的失能身心障礙者被納入，並且增加預算經費，建置社區與機構的照顧服務，協助家屬就近找得到照顧服務；而過去在2018年，也是在許多人的努力下，將手語納入國家語言，讓聽障者的平權更進一步；未來會在這個基礎上，持續推動。

他表示，很感謝牛理事長帶來的寶貴意見，他們會繼續傾聽，尤其是聽障者的資訊平權，一定會特別關注並強化。