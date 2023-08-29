SEMICON TAIWAN 2023「人才培育特展」將深入探討技職人才培育、半導體女性關鍵人才、多元共融，以及跨世代研發技術傳承等議題。其中，9月6日將分享「2023年半導體人才白皮書」關鍵數據，以開創多元職涯發展並打造產業未來之星。

SEMI此次攜手台積電慈善基金會、104人力銀行、龍華科技大學及亞利桑納州駐台貿易投資辦事處，舉辦「技職培育論壇暨人才白皮書發表會」，剖析台灣半導體產業人才發展現況、積極建構產業技職人才培育的生態系統。

9月7日舉辦的「半導體女力座談會」，邀請日月光、杜邦（DuPont）、科林研發（Lam Research）、德儀、聯電等企業的優秀女性領導者，分享在半導體領域的經驗和智慧，以鼓勵年輕女性投入半導體產業，並在其中找到屬於自己的位置，從而為產業注入新的活力。

9月8日的「多元共融座談會」則邀請台灣ASM、艾司摩爾（ASML）、CakeResume、杜邦、台灣默克（Merck Taiwan）、新思科技（Synopsys）等跨國企業，聚焦在全球人才短缺背景下，探討企業如何吸引多元和新世代人才，並塑造員工歸屬感環境，實現人才的永續發展。

8日亦將舉行「半導體研發大師座談會」，邀請台積電、旺宏等業界標竿企業代表及陽明交大、清大、台大等學術專家共同參與，分享彼此經驗和見解，並致力強化知識傳承，捕捉研發領域脈動，凝聚創新研發量能，進一步協助產業持續培育優秀人才，以實現永續發展。

同時，SEMICON TAIWAN持續深化教育機構和產業間的緊密聯繫，今年擴大規畫SEMI University線上學習平台體驗專區並展示科普教育內容，邀請全台15所大專和6所高中共近500名學子參訪，現場亦安排企業1對1人才媒合環節，提供企業挖掘優秀人才的關鍵平台。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，全球半導體產值今年估將突破1兆美元，但需要超過90萬名新員工投入，才足以支撐產業成長。對此，SEMI今年初推出SEMI University線上學習課程，盼強化人才專業技能、提供多樣化學習資源。

曹世綸指出，今年SEMICON TAIWAN人才培育特展中，亦邀請多位半導體產業發展初期的重要關鍵專家出席，分享技術研發的世代傳承，盼透過整合產、官、學、研各界力量，為產業長遠的繁榮奠定堅實的基礎，展現SEMI長期致力於人才永續的承諾。