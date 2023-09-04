消費性電子產品旺季落空，且工業應用及綠能產業進始進入需求淡季、信邦8月合併營收為27.54億元，月成長1.74%，年成長0.61%，為歷年同月新高，信邦指出，8月合併營收之成長，係汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較7月成長8.89%、8.18%及8.25%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收82.73%；連接器及零組件銷售佔17.17%。產業別銷售分佈，綠能產業佔合併營收30.95%；工業應用產業佔28.06%；通訊及電子周邊產業佔17.76%；汽車產業佔14.63%；醫療及健康照護產業佔8.6%。

信邦今年前8月合併營收為227.4億元，年成長14.51%，為歷年同期新高，其中醫療及健康照護產業今年前8月成長2.37%、汽車產業成長32.14%、綠能產業成長44.73%、工業應用產業成長13.8%、通訊及電子周邊產業減少18.57%。