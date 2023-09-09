傳統旺季來臨，伺服器及汽車板等產品訂單穩定，且記憶體需求可望增溫，健鼎8月合併營收約55.09億元，月增6.6%，年減1.1%，為為近10個月新高，累計今年1到8月合併營收為383.52億元，較去年同期減少15.3%。
健鼎表示，第3季會比第2季好，預估可望季增10%到15%，下半年也會比上半年好，不過全年來看，今年將無法比去年好。
看好健鼎營運前景，8日外資與投信分別買超541張及1109張，不過受到台股收低拖累，健鼎收盤股價下跌1.5元，以198元作收。
健鼎(3044)8月合併營收約55.09億元，月增6.6%，為111年9月以來單月新高，健鼎預估，第3季營收有望季增10%到15%。
傳統旺季來臨，伺服器及汽車板等產品訂單穩定，且記憶體需求可望增溫，健鼎8月合併營收約55.09億元，月增6.6%，年減1.1%，為為近10個月新高，累計今年1到8月合併營收為383.52億元，較去年同期減少15.3%。
健鼎表示，第3季會比第2季好，預估可望季增10%到15%，下半年也會比上半年好，不過全年來看，今年將無法比去年好。
看好健鼎營運前景，8日外資與投信分別買超541張及1109張，不過受到台股收低拖累，健鼎收盤股價下跌1.5元，以198元作收。
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