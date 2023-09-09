保瑞指出，8月全球代工CDMO事業體表現穩定，營收較7月增加近5%；全球市場銷貨事業體雖受到下游客戶拉貨排程影響，使得8月營收較上月減少約14%，但整體市場需求及競爭態勢未有改變，旗下主要產品胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule仍尚未看到任何新進廠家，市占持續領先。
另外，8月中旬保瑞集團先後宣布兩項策略交易，其中，透過安成藥業完成旗下第一項品牌藥（NDA）產品併購案，目前已順利完成部分存貨交接，預計9月中旬開始，可陸續透過安成藥業美國通路平台進行銷售。
全球銷售事業受到下游客戶拉貨排程影響，保瑞(6472)8月營收9.92億元，月減7.12%、年增111.3%，前8月營收99.79億元，年增195.43%。
保瑞指出，8月全球代工CDMO事業體表現穩定，營收較7月增加近5%；全球市場銷貨事業體雖受到下游客戶拉貨排程影響，使得8月營收較上月減少約14%，但整體市場需求及競爭態勢未有改變，旗下主要產品胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule仍尚未看到任何新進廠家，市占持續領先。
另外，8月中旬保瑞集團先後宣布兩項策略交易，其中，透過安成藥業完成旗下第一項品牌藥（NDA）產品併購案，目前已順利完成部分存貨交接，預計9月中旬開始，可陸續透過安成藥業美國通路平台進行銷售。
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