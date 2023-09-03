國銀對六大核心產業放款餘額今年以來起起落落，不過，在今年5月時首度突破7兆元，6月時略降回6.9兆元，7月增加至近7.2兆元，創下史上新高，月增率3.69％、年增率更達6.84％。

金管會分析，放款餘額月增率最多的前三大產業為「資安卓越」、「資訊及數位」、「國防及戰略」，月增率分別為9.76％、7.91％、5.03％，年增率前三大則是「綠電及再生能源」、「民生及戰備」、「資訊及數位」，分別為17.35％、16.66％、10.42％。增加原因主要是「企業週轉金需求」。