國銀對六大核心產業放款餘額今年以來起起落落，不過，在今年5月時首度突破7兆元，6月時略降回6.9兆元，7月增加至近7.2兆元，創下史上新高，月增率3.69％、年增率更達6.84％。
金管會分析，放款餘額月增率最多的前三大產業為「資安卓越」、「資訊及數位」、「國防及戰略」，月增率分別為9.76％、7.91％、5.03％，年增率前三大則是「綠電及再生能源」、「民生及戰備」、「資訊及數位」，分別為17.35％、16.66％、10.42％。增加原因主要是「企業週轉金需求」。
國銀對六大核心戰略產業放款餘額，今年7月暴增重返7兆元且創新高！金管會公布六大核心戰略產業放款最新統計，截至今年7月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆1,655億元，較6月的6兆9,104億元增加2,551億元。金管會分析，主要原因是對「資訊及數位」、「綠電及再生能源產業」放款皆破千億元，而月增放款率增加最多的是「資安卓越」產業、月增近10％。
國銀對六大核心產業放款餘額今年以來起起落落，不過，在今年5月時首度突破7兆元，6月時略降回6.9兆元，7月增加至近7.2兆元，創下史上新高，月增率3.69％、年增率更達6.84％。
金管會分析，放款餘額月增率最多的前三大產業為「資安卓越」、「資訊及數位」、「國防及戰略」，月增率分別為9.76％、7.91％、5.03％，年增率前三大則是「綠電及再生能源」、「民生及戰備」、「資訊及數位」，分別為17.35％、16.66％、10.42％。增加原因主要是「企業週轉金需求」。
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