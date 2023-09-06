安泰銀行2023上半年淨收益29.7億元，稅後純益7,199萬元，累計每股稅後純益（EPS）0.04元。為強化資產品質，第一季針對逾期放款辦理轉銷呆帳，致稅後純益衰退。

在核心業務放款動能穩健成長下，上半年手續費淨收益9.1億元，維持成長態勢，主要驅動來自於放款及保險業務，第二季較第一季持續加溫，年增率18％，季增率12％。去年度以來大幅升息環境雖然放款利息收入大幅成長，但也使存款成本有顯著增加，導致利息淨收益17.3億元，較去年同期減少14％。

在最適化的風險與收益下，安泰銀行追求穩健的放款成長及平衡的放款組合，以提昇整體收益。2023年6月底放款餘額2,238億元，存款餘額3,023億元，存放比74.04％，優於全體本國銀行平均的69.89％。存款方面，外幣存款比重增加至20％，較前一年底成長8.4％。

安泰銀行擁有嚴謹的成本控管及卓越的資本水準。2023年6月底資本適足率16.16％，第一類資本比率及普通股權益比率皆為14.99％，優於全體本國銀行平均的15.06％、12.87％及11.52％。3月底普通股權益比率及資本適足率分別位居全體本國銀行排名第三及第四名。

在通膨及地緣政治等風險變數持續影響下，下半年整體經濟情勢未見明朗，安泰銀行表示，仍將審慎因應，將透過聚焦目標市場與利基業務、妥適資產配置、嚴謹的風險管理並深化數位發展與營運韌性，追求持續成長。

在永續議題上，安泰銀行以顧客、淨零、人才等七大主題呼應聯合國永續發展目標，因應氣候風險及溫室氣體排放，2023年完成溫室氣體盤查，並發布首本氣候變遷相關財務揭露TCFD報告書，展現對淨零排放的承諾，積極接軌國際。