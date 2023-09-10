現代人越來越離不開3C，不少人更習慣在睡前追劇，當心恐對健康造成極大負面影響。對此，諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻表示，長期熬夜追劇易讓20歲以下的年輕人近視加深，尤其高度近視者更要注意，視網膜剝離風險是正常人的40倍，嚴重恐失明。另外，腎臟科醫師洪永祥也提到，熬夜還會讓腎功能快速惡化，不可不慎。

林宜鴻醫師在粉專「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」發文表示，長期熬夜追劇首先會遇到近視的問題，尤其對於眼睛尚未定型的20歲以下年輕人，更易造成近視加深，一旦近視加深，就會使視網膜變薄，從而增加視網膜剝離的風險。

林宜鴻接著引述美國研究發現指出，度數超過500度的高度近視者，其視網膜剝離風險為正常人的40倍，雖然可透過手術治療，但嚴重也可能導致失明。

林宜鴻強調，即便成年人眼睛已經定型，比較不會有高度近視的問題，以及出現視網膜剝離的狀況，但仍不建議長期熬夜追劇，不僅眼睛會疲勞、不適，還很容易使其它眼睛疾病找上門。

另外，熬夜傷的可不是只有眼睛，腎臟科醫師洪永祥先前就提到，根據2016年發表於《國際腎臟醫學雜誌》的研究，追蹤4千238名平均58歲的中年人長達11年，該年紀的人每年腎絲球過濾率都會以1～2分下降，結果睡不到5小時者中，竟有19.74％的人在短短11年內腎功能衰退超過30％，但睡足7～8小時者，只有11.48％掉了超過30％，足見熬夜對腎功能惡化的影響很有感。