男星阿達（昌璟翔）過去曾為男團「自由發揮」成員，近年來多活耀於主持界；近日他在社群發文透露，近日覺得眼窩及後腦越來越痛，連吃止痛藥都沒用，之後到醫院檢查才發現是額頭神經長了帶狀皰疹「皮蛇」。

阿達昨（19）日在IG貼出他頭上被白色紗布包住的照片，文中他透露，自己在這周拍攝完廣告及桃園的觀光影片後，「皮蛇找上門了，那天覺得眼窩和後腦越來越痛，痛到吃了止痛藥都完全沒有作用」他表示，剛開始就覺得不單純，但礙於工作收工後時間太晚，直到隔天一早才到急診，經診斷後才知自己額頭的神經節長了皮蛇，嚴重影響他的狀態「止痛藥的消炎止痛基本上沒有用，因為是神經紊亂產生的疼痛，所以醫生會開抗憂鬱和焦慮的藥，阻斷神經思考，降低痛苦」。

然而，因為有了這次的經驗，才讓他得知原來皮蛇是神經系統的一種症狀，而這次的皮蛇是長在他「三叉神經」，因此有失明、腦膜炎的風險，每天都需打針及吃特效藥，他也形容疼痛感就如同火燒「有人一直在我腦裡按電筆，所以現在有皮蛇的疫苗建議大家都要打一下！」

阿達自認，每天都有吃飽睡好，心情也相當愉悅，從未想過會得病，但醫師向他解釋，由於肺炎確診及打疫苗的關係，難免會讓身體的免疫系統發生混亂「如果作息不正常，心裡壓力太大，潛藏在你神經根部的病毒就會發作，只要你有中過水痘，你的神經根部就一定會有病毒，人體是無法完全消滅的」。

最後，阿達鼓勵大家打皮蛇疫苗「所以千萬小心唷，好好注意免疫力，保持心情愉悅，工作不開心真的就罵他XXX囉，人生只有一次」，也坦言自己正在放長假治病，希望大家好好注意身體健康，不要變成「有命賺錢沒命花」。