國泰投顧表示，此三大關鍵因素分別是：第一，今年以來眾多科技大廠及跨國企業紛紛宣布加碼投資印度。如亞馬遜、蘋果等，這些大廠看準印度擁有龐大的消費市場及中美關係迅速惡化後不能過度依賴大陸因而加碼投資印度。第二、人口紅利推動，印度經濟正處於高成長，龐大的內需消費市場讓印度無懼全球景氣逆風，根據世界銀行預估，印度2023年及2024年經濟成長將分別達6.3％及6.4％，成為全球經濟成長最快的國家。

國泰投顧進一步指出，第三是關鍵因素為國際資金淨流入。因為上述兩項關鍵因素，全球投資人意識到印度是具有投資潛力的市場。元月阿達尼事件讓印度股市得到適當的休息後，3月出現顯著轉折，國外機構投資人（FII）資金湧向印度，推升印度股市屢創新高。據統計，年初至今FII資金淨流入印度已超過百億美元，甚至6月單月淨流入達67億美元，創下2020年12月以來新高。