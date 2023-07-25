世界羽聯BWF世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽25日進行首日賽程，寶島男單一哥周天成首輪面對印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），兩局比賽都是開始就陷入落後追分劣勢，最終13比21、13比21無緣晉級。

第1局斯里坎特就以5比0攻勢給周天成下馬威，這一局一直處於落後的周天成，最近將分差追到剩3分，可惜還是貝斯里坎特守住領先位置，先下一局。

第2局斯里坎特持續佔得先機，5比1領先又是不錯的氣勢，後面周天成曾連得4分強勢追分，不過在周天成拚到13比16只剩3分差距，斯里坎特再度加速攻擊，連得5分關門，也將雙方生涯對戰追到2勝6敗。

稍早兩組台灣混雙組合出賽，葉宏蔚／李佳馨帶著上一站美國公開賽奪冠的喜氣回到亞洲參賽，首輪後來居上18比21、21比9、21比18力克印度組合，順利晉級第2輪；在4號球場接在葉宏蔚／李佳馨之後出賽的楊博軒／胡綾芳，可惜3比21、10比21不敵泰國組合。