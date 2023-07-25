One of many outstanding points from the 🇰🇷 An Se Young 🆚 Chen Yu Fei 🇨🇳 match. 👀 #ThomasUberCups #Bangkok2022 pic.twitter.com/iGREJbHhhY — BWF (@bwfmedia) May 16, 2022

台灣羽球一姊戴資穎在韓國羽球公開賽女單決賽敗給安洗瑩，這是戴資穎和安洗瑩交手的3連敗（生涯對戰2勝7負）。安洗瑩是史上第3位在此賽事衛冕成功的單打女將，她的夢想就是成為世界排名第1。

女單世界第2的安洗瑩上個月對《法新社》說：「這是身為運動員都有的夢想，我只是很自豪又接近了一步。」今年21歲的安洗瑩出自運動家庭，父親是拳擊手，她從小學一年級開始打羽球，15歲入選國家隊，被稱為天才少女。

安洗瑩說：「就算我還年輕，如果我努力當上世界第1，我相信這會成為其他韓國選手的動力。」韓國方銖賢勇奪奧運羽球女單金牌已經是1996年的事蹟，因此安洗瑩初次打進世界排名前10就備受矚目，她被BWF官方選為「2019年最受期待的球員」。

早在2019年底，當時還不滿20歲的安洗瑩幾乎把排行榜上的高手都打贏過一輪，包括戴資穎、馬琳（Carolina Marin）、辛度（PV Sindhu）、賽娜（Saina Nehwal）、李雪芮、張蓓雯、成池鉉、山口茜（現任球后）。

原先安洗瑩闖不過去的是大陸女將陳雨菲與何冰嬌。安洗瑩與陳雨菲交手苦吞7連敗，一直到去年7月的馬來西亞大師賽，陳雨菲四強賽拍退戴資穎，卻在決賽首度遭安洗瑩痛宰，之後兩人互有勝負。何冰嬌也是先賞給安洗瑩4連敗，但最近4次交手全輸給安洗瑩。