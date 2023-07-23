2023韓國羽球公開賽女單冠軍安洗瑩（右）、亞軍戴資穎（左）。（Badminton Photo提供／陳筱琳台北傳真）

（13:00更新，補充最後賽果）首度打進世界羽聯超級500系列韓國羽球公開賽的台灣「羽球一姐」戴資穎，23日決賽和地主好手安洗瑩對壘，小戴出界、掛網失誤較多，最終9比21、15比21直落二飲恨，未能帶走個人在本賽首冠及個人本季第3冠，安洗瑩則是衛冕成功。

戴資穎曾在2019年韓國公開賽女單晉級到4強，今年打進決賽不但創個人參賽新猷，也改寫中華隊在這項賽事的女單最佳成績，和安洗瑩爭冠，現場氣氛也相當火熱，安洗瑩擁有地主優勢，但小戴也有死忠粉絲特地方到韓國替她大聲加油。

第1局前半局戴資穎因為一些失誤以4比11落後進入技術暫停，後半局兩位女將多次網前精彩過招讓球迷看得相當過癮，安洗瑩藉由難纏的防守讓小戴遇到不小考驗，9比20讓安洗瑩擁有11個局點，並在第1個局點就因小戴回擊出界先拿下。

接近冠軍的安洗瑩第2局持續頑強的防守，好幾次擋回戴資穎漂亮的攻擊，小戴努力持續攻擊尋找突破安洗瑩的機會，這局下半局小戴曾連得3分努力縮小差距，也化解過安洗瑩3個冠軍點，最後安洗瑩找到機會發動一次強勢的攻擊，終於結束38分鐘的對抗，雙方生涯對戰，小戴2勝7敗居下風。

戴資穎在韓國羽球公開賽首度闖進決賽。（Badminton Photo提供／陳筱琳台北傳真）