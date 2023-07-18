黃瀞平生涯首闖BWF超級500系列賽女單會內賽。（資料照／中租羽球隊提供）

世界羽聯BWF世界巡迴賽超級500系列韓國羽球公開賽18日開打，首日賽程單打會外賽，中租羽球隊女將黃瀞平化解對手1個賽末點，順利收下勝利及個人生涯首張超級500會內賽門票；深受球迷歡迎的寶島一姐戴資穎，預計19日下午於女單會內賽首輪出擊。

黃瀞平今年成績有所突破，5月帶傷拚下個人生涯首面全大運女單金牌，6月再於超級300系列台北羽球公開賽闖進16強，創下她在超級賽最佳成績，挑戰超級500系列、等級又更高的韓國公開賽，在會外賽21比17、13比21、23比21力克地主選手金佳蘭，生涯首闖超級500系列女單會內賽。

目前女單世界排名第70的黃瀞平，會內賽首輪對手同樣是通過會外賽考驗的馬來西亞選手蕾莎娜（Karupathevan Letshanaa），是兩人首度在BWF賽事交手，由於蕾莎娜世界排名第73和黃瀞平差不多，期待黃瀞平能再度突破、締造個人新高。

世界排名第4的戴資穎會內賽首輪迎戰世界排名第45印度女將班索德（Malvika Bansod），也是兩人生涯首度對壘，比賽被安排在第4場地第7場次，預計下午2點左右登場，視前面賽事時間可能提早或延後。