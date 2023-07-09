BWF世界巡迴賽超級500系列加拿大公開賽，台灣兩組人馬勇闖4強，可惜男雙李洋／王齊麟、混雙李哲輝／許雅晴未能晉級決賽。

東京奧運羽球男雙李洋／王齊麟本季受傷勢之苦，在身體狀況允許下逐站透過比賽調整狀況，儘管考驗多多，兩人場上全力奮戰不放棄每次機會，目前世界排名第20，加拿大公開賽排大會第5種子也收到不錯回報，8強賽擊退印尼男雙名將阿山（Mohammad Ahsan）/塞提阿萬（Hendra Setiawan），本季第1次打進到4強。

準決賽李洋／王齊麟面對前世錦賽銅牌、丹麥第3種子阿斯卓普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），比賽過程中「麟洋」多次展現防守每季，首局一度8比7超前，無奈被對手連得8分又取得優勢，15比21先讓出；第2局開賽「麟洋配」就面臨2比9落後劣勢，最近追到2分差，可惜14比21再讓出，吞下雙方生涯交手第2敗。

混雙李哲輝／許雅晴則是11比21、19比21不敵丹麥籍第7種子帝利（Mathias Thyrri）／瑪格倫（Amalie Magelund），台灣選手的賽程也全部結束。