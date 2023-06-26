2023台北羽球公開賽昨(25)日迎來最高潮的決賽賽程，本屆全球共有24國、282位頂尖選手報名，世界球后戴資穎不負眾望奪下女單冠軍、收下生涯台北羽球公開賽第五冠，為這場台灣年度羽壇盛會畫下完美句點。中華電MOD、Hami Video本次獨家全賽程轉播台北羽球公開賽，Hami Video瀏覽量為同時期最高收視賽事，超越備受關注的MLB大聯盟賽事。

中華電為本次唯一參與2023台北羽球公開賽的電信業者，董事長郭水義特別出席為台灣選手加油。中華電長期支持運動產業發展，致力於提供最新、最完整的國內外各大重要運動賽事轉播服務，繼轉播2023 WBC世界棒球經典賽、MLB美國職棒大聯盟賽事後，再為國人帶來台北羽球公開賽等超夯國際級賽事。

本次中華電首次提供羽球賽事多視角轉播創新服務，以左/右追星視角緊追喜愛選手的動態，不再受限傳統轉播形式；多視角服務上線期間，約36%的流量來自左右追星視角及裁判視角等特殊觀賽服務，創下傲人收視成績。