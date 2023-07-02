雨水從紅雀板凳區一路流向球員更衣室。（美聯社）

聖路易紅雀在主場跨聯盟迎戰洋基，補打雙重賽，首戰他們打爆了洋基投手塞弗瑞諾（Luis Severino），他先發4局狂失9分，洋基內野手唐納森（Josh Donaldson）因此在第8局獲得大聯盟生涯初次登板機會。紅雀首戰11比4獲勝，不過洋基第2場改用牛棚車輪戰奏效，以6比2扳平系列賽。

當地天候實在很差，即使主場門票全數售完，觀眾席還是沒坐滿，首戰中途數次被下雨中斷。紅雀戈史密特（Paul Goldschmidt）第3局轟出3分彈先聲奪人，這時洋基三壘手卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）傳球失誤，被紅雀在兩出局之後又拿兩分（不算投手責失）。

紅雀第4局又有戈曼（Nolan Gorman）兩分彈，第5局洋基塞弗瑞諾留下兩位跑者退場，紅雀一路打到10比0領先。7局上半打完開始下雨，8局上半打完又下一次，雨停之後洋基認輸，換上野手唐納森登板收尾。

It doesn't get any Bader than that! ❤️ pic.twitter.com/4j1l3jQKn1 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) July 2, 2023

洋基在第2戰的牛棚車輪戰反而表現正常，加上打線10支安打拿了6分，包括奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）3安猛打賞，在雙重賽第2戰討回顏面。貝德（Harrison Bader）原先是紅雀宿將，去年8月被賣到洋基，回到前東家的主場獲得球迷熱烈歡迎，他第2戰上場貢獻1分打點。唐納森則是展現了「二刀流」在首戰登板投球，第2戰擔任三壘手。