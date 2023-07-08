T1聯盟新秀測試會8日在台灣藝大體育館登場，除了上午進行體測，下午也進行技術測驗與對抗賽，希望能讓各隊找到各自心儀的選秀對象，外界評估最有可能成為今年台啤雲豹選秀狀元的台灣師大前鋒林信寬說：「真的很興奮，但是否成為狀元保持平常心。」

林信寬今年並未報名PLG選秀，而是只報了T1選秀，「因為我認為T1發展空間較多，我想要上場打球，到T1參加選秀，我應該較有空間。如果能被雲豹以狀元籤挑走，我想那邊不少台啤剛過去的學長，都是我的學習對象，無論經驗或態度。」

畢竟雲豹上季擁有「魔獸」霍華德，當被問到是否想跟魔獸同隊打球，林信寬毫不思索表示，「有誰不想跟霍華德同隊打球啊，他是我小時候的偶像，能跟他一起打球的話太榮幸了。」他更強調假如能被雲豹以狀元籤挑選，也想得到球團信賴。

「我想目前我最想加強的，還是身體強度，畢竟職業舞台的洋將或學長對抗很強，我也打算轉2號或1號位置球員，就是努力加強自己基本功，」林信寬表示，「台師教練李秉鴻也告誡我打球缺乏細膩度，去到職業舞台，就是要減少出現無厘頭失誤，也要更努力。」