黃子佼日前因個人身體因素請辭《未來少女》，該節目8日再曝新動向，提到黃子佼請辭後，製作單位未找到合適人選取代，之前所錄製的片段會做刪除，踢帕娛樂總監劉翊琪表示：「會尊重原主理人的想法將不再保留。」並宣布王子（邱勝翊）將加入節目，成為固定導師。

劉翊琪也表示，希望節目可以有固定藝人導師的角色坐鎮，因此邀請王子加入，王子曾在《原子少年》時期以合作藝人身份參與節目，這次換成帶領女團，王子坦言心情有些不同：「跟男團弟弟們的相處就是可以非常bro、非常兄弟輕鬆打鬧的方式，有話直說、直來直往。」

被問到對於少女們的表現有沒有什麼期許？王子笑道：「我這個人嚴厲不起來～應該就是love and peace！」期待能以最客觀的觀眾視角來陪伴少女逐步成長，給予最中肯且最適合每一個選手的建議。

這次參賽的少女，最小的年齡只有13歲，王子表示平常其實很少有機會接觸到這個年齡差距的小女生，希望也能從她們身上了解到現在年輕人的想法、價值觀。

對於加入《未來少女》，王子邱勝翊表示十分期待，又能有機會見證新世代的偶像團體誕生，自己也能一起學習、接觸最新流行的資訊和舞台。細心的他也提前看過已經完成的公演影片，從節目設計的舞台到服裝造型都讓他感嘆：「令人驚艷！更期待能在現場近距離體驗選手們的演出了！」

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