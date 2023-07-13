韓劇《歡迎來到王之國》由男團「2PM」成員李俊昊和女團「少女時代」成員林潤娥共同主演，開播後便話題不斷，韓媒爆出潤娥和李俊昊在拍攝之前就交往，而雙方經紀公司則出面否認戀情，不料又因劇情引發阿拉伯民眾的不滿，電視台也緊急出面止血道歉。

韓劇《歡迎來到王之國》中李俊昊飾演「王者飯店」的本部長「具元」，厭惡虛假的笑容，卻被潤娥飾演的飯店員工「天嗣朗」的笑容融化，逐漸發展出羅曼愛情故事，第7、8集中具元在英國留學時認識的阿拉伯王子同學來到飯店，該角是曾演過《魷魚遊戲》的印度籍男星阿努帕姆特里帕蒂，劇中阿拉伯王子對潤娥展開猛烈追求攻勢，但男主角卻嗆阿拉伯王子是花花公子，喜歡上夜店和飲酒，不是好男人。

劇情被阿拉伯觀眾得知後引起強烈不滿，紛紛湧入IMDB網站對《歡迎來到王之國》刷負評，認為「這是侮辱阿拉伯穆罕默德賓沙爾曼王子、沙烏地民眾、穆斯林」、「為什麼找印度演員扮阿拉伯王子扭曲我們的文化」、「這是藐視阿拉伯文化」、「錯誤的人物描述令人失望」，播出電視台JTBC則於12日貼出道歉聲明，貼文一開始以韓文、英文兩種語言發聲，強調無意扭曲特定國家的文化，將審查劇情並採取正確措施，但阿拉伯網友仍不買帳，在底下狂罵為何不用阿拉伯語道歉，13日JTBC發出阿拉伯語的道歉聲明，這才讓部分阿拉伯觀眾消氣。

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