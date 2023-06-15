李俊昊在《歡迎來到王之國》中飾演「王者飯店」本部長。（Netflix提供）

潤娥在《歡迎來到王之國》飾演「王者飯店」優秀職員。（Netflix提供）

韓劇《歡迎來到王之國》由男團「2PM」成員李俊昊和女團「少女時代」成員林潤娥搭檔演出，今（15日）在首爾舉辦記者會，2人一起作為歌手活動已超過10年，首次以演員的身分合作，潤娥說「好像回到了以前那個時代，就像是遇到了老朋友那樣，拍攝現場相當歡樂」，導演林賢旭更是搞笑地形容，可以邀請到2位男神女神共演是「祖上三代積德」。

俊昊在劇中飾演的「王者飯店」本部長具元是個厭惡虛假微笑的人，潤娥飾演的「王者飯店」優秀職員天嗣朗則是一位微笑女王，2人努力讓王者酒店的VVIP貴賓室成為一個真正快樂的地方，俊昊表示：「其實我也是個很愛笑的人，演出的過程中最難的就是『忍笑』了，每當導演一喊卡，不只是我還有現場的工作人員都會笑出聲。」而他也為了要讓自己穿上西裝時，體格看起來結實，相當努力鍛鍊身材，「為此付出了不少努力，加上劇組準備的服裝，我個人對於成果很滿意」。

被問到選擇演出該劇的原因，2人都是因為上部作品較為沉重，俊昊是《衣袖紅鑲邊》，潤娥則是《黑話律師》，她說「所以想以開朗一點的角色和大家見面，這好像也是我首度演出喜劇」，並稱說在拍攝現場的每一天都非常快樂，更不忘大讚俊昊，「俊昊的聲音非常低沉且有魅力，加上堅定的眼神交流，和他對戲時非常有安全感。」《歡迎來到王之國》將於本周五（17日）於Netflix上線。