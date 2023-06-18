迎接端午節，八大《娛樂百分百》應景推出「端午節特別企劃」，節目中將端午節習俗划龍舟、吃粽子、立蛋、做香包、灑鹽米等習俗改版成遊戲，進行大亂鬥。在進行矇眼用嘴找香包遊戲時，主持人黃偉晉、賴晏駒與來賓徐謀俊、黃宏軒近距離肌膚之親，看得令人臉紅心跳，其中徐謀俊一度吸力過猛，哀嚎說：「吸到頭部有點缺氧！」此外進行傳遞麵粉遊戲時，大家相繼一夕白髮、形象全失的畫面更是慘不忍睹。

《娛樂百分百》推出「端午節特別企劃」，將端午節習俗創意發想設計避邪、食粽、聞香、立蛋等遊戲，由主持人黃偉晉、賴晏駒擔任隊長選擇隊員。進行「聞香」遊戲時，參賽者矇眼尋找、得聞出主持人身上的香包位置，並用嘴咬下，只見賴晏駒一臉享受其中，開心說：「黃宏軒具有侵略性，還感受到他的呼吸，一度覺得有點開心。」當下賴晏駒被大家虧「需要學會表情管理」，但隨後黃宏軒接連咬錯衣服。

賴晏駒忍不住話峰一轉，笑稱好像到了日本奈良，「黃宏軒很像奈良的鹿，一直咬我的衣服！」另一邊號稱「飛躍的羚羊」徐謀俊，則為了獲勝對著黃偉晉猛吸，甚至吸到黃偉晉腳踝邊緣處，讓黃偉晉相當難為情，事後徐謀俊笑說：「我剛剛還想說我聞到什麼，怎麼味道怪怪的，感覺不太一樣。」

此外節目還設計「麵粉接力」、「貼電療貼片立蛋」、「用拖把划龍舟」等遊戲，只見大家一時情急，接連將麵粉直接往對方身上倒，紀卜心衣服內跑進大量麵粉，最後乾脆豁出去，劉雨婷也瞬間變成白髮魔女，相當狼狽。進行到最後一場競賽時，製作單位突發奇想，將帶有輪子的椅子相聯結象徵龍舟，再利用拖把當成划槳，讓大家在攝影棚內體驗「划龍舟」，立刻獲得大家稱讚創意滿分。賴晏駒則因為體力不堪負荷癱軟在地，黃偉晉大笑問他：「你幹嘛下跪？」