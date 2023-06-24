金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，更被診斷出大腦長出動脈瘤，隨時可能猝逝，不過上個月底就醫時，右邊動脈瘤竟完全消失，不需要再動手術，對此，她受訪時激動到數次淚崩，直呼：「現在是我生病這幾年來，狀況最好的時刻」。近日，詹雅雯也被民眾直擊現身谷關八仙山，不少人對她喊加油。

罹患帕金森氏症的詹雅雯左腦中度萎縮，先前因為發現左腦有腦動脈瘤緊急開顱，後來發現右腦也有2顆動脈瘤，先前詹雅雯到醫院回診，原本準備要確定開刀日期，沒想到竟得知右邊動脈瘤消失，左邊更只剩下一點點，因此不需要再動手術，讓她當下抱著妹妹痛哭，難以置信表示：「奇蹟竟然發生在我身上？」

而詹雅雯22日端午節當天中午，被民眾目擊現身谷關八仙山森林遊樂區入口處，排隊裝取午時水，許多眼尖的民眾發現，搖下車窗對她喊加油，讓詹雅雯笑開懷，感謝大家關心，展現十足親和力。

據悉，端午節當天上午11點至13點從自然湧泉、瀑布、井或是家中水龍頭接存下來的水，皆可稱為「午時水」，只要在此段期間將水放至於陽光之下曝曬至少30分鐘，吸收來自陽光的正陽能量，就能加乘效力，為一家帶來至陽至剛的正面能量。

事實上，提到罹患的帕金森氏症，詹雅雯表示目前採用中西醫合併治療，每兩天就要去醫院針灸一次，此外，針灸後胃口逐漸變好，近來更是胖了4公斤，身體狀況逐漸好轉，像是先前常在家裡昏倒送醫，如今暈眩狀況改善不少，不僅不會害怕走路，還能夠自己搭高鐵，接著透露今年的計畫，雖然沒有辦個唱的打算，但新專輯已經錄製完畢，算是兌現給粉絲的承諾。

★《中時新聞網》提醒您：民俗療法、偏方僅供參考，勿過度迷信，請先求助專業醫師協助。