漫威英雄打頭陣，屏東兒童青春藝術節暑假熱鬧登場。（林和生攝）

漫威英雄打頭陣，屏東兒童青春藝術節暑假熱鬧登場。（林和生攝）

2023屏東兒童青春藝術節於7月1日起，由屏菸1936文化基地「英雄集結之漫威運動會特展」率先登場，為期兩個月的活動串連戲劇、音樂劇、閱讀推廣、市集、講座，陪伴大小朋友藝起開心迎接暑假。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，「兒童青春藝術節」是屏東縣政府於每年暑假為兒童及青少年打造專屬的藝文盛宴，今年以「我的分身巨人」為活動主題，於屏菸1936文化基地、屏東演藝廳、藝術館及屏東總圖四大場域，規畫一系列的靜動態展演與閱讀活動。

屏東縣長周春米指出，喜愛漫威的粉絲們最期待的《英雄集結之漫威運動會》，於屏菸10號倉庫打造九大特色展區，集結英雄們的能力特性，打造超好玩的互動關卡，挑戰參與者的敏捷性、肌耐力和判斷力。

其他主題展還有《憶兒時：南方同樂會》，介紹越南、印尼、泰國、馬來西亞、柬埔寨5國新住民的童年文化特色；最好玩的《環遊世界玩數學》，透過實際操作與互動體驗，在學習數學的同時，也能認識不同國家和時空背景，及有趣的數學發展故事。

屏東演藝廳及藝術館則邀請知名團隊演出親子節目，包括無獨有偶工作室劇團改編英國知名童話《自私的巨人》劇碼；故事工廠《變身偵探》、結合經典喜歌劇「賽爾維亞理髮師」與「電影哈利波特」全新製作的親子魔法音樂劇《塞爾維亞魔法師》等售票場次輪番上陣；另有10場免費參加的表演藝術推廣活動，包含弦樂四重奏、工作坊、故事劇場。

屏東總圖結合鄉鎮圖書館推出《樂讀童萌國》親子共讀，幸福寶寶講座、兒童劇、親職閱讀講座、親子手作共超過50場，以及《青春起手式》共7 場講座，從小朋友到大朋友，在炎炎夏日一起到圖書館消暑兼閱讀。