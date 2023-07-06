台灣南投藝術家全得富以漂流木打造作品《阿嬤的叮囑》。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣南投藝術家全得富。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

水保局台東分局推動的縱谷大地藝術季-漂鳥197邁入第5年，今年共有8組英國、泰國、澳洲、芬蘭及香港的國內外藝術家分別至縱谷各鄉鎮創作，遊客藉由藝術作品，進一步認識農村樣貌。

台灣南投藝術家全得富以漂流木打造3公尺、手捧蟾蜍的「巨人」小男孩，作品為《阿嬤的叮囑》，小男孩以蹲坐姿態在池上大坡池邊，這也是繼作品《何時》、《等待》後，第3座以巨人樣貌的藝術創作，一開展便吸引不少遊客前往。

全得富表示，作品源自布農族洪水傳說及年幼時阿嬤的警惕作為創作理念，提醒人類尊重自然的重要性。

從市區特地前往池上的蕭姓民眾說，每年都會特地抽空來追藝術季作品，由於新作品還未設置在網路地圖上，還沒有導航可循，慢慢找別有趣味，他甚至認為比起一般旅遊更能放鬆心情，更具意義。

水保局舉辦縱谷大地藝術季-漂鳥197，5年來為縱谷地區增添38件作品，供遊客欣賞，希望藉由藝術作品吸引遊客，振興地方觀光產業。部分民眾表示，藝術季名為「漂鳥197」，然而縣道197沿線上的作品不到兩成，多半皆集中於台9線周圍，難免感到名不符實。

水保局台東分局表示，今年8件作品分別設置在池上鄉3件、關山鎮2件及鹿野鄉3件，每件作品背後承載著藝術家想表達對於自然景觀的生命力與獨特之美，邀請民眾觀賞藝術家作品，同時認識辛苦耕耘的農村社區。