藝術工作者Redhat Liang在臉書上指控台灣知名攝影，在她13歲時即對其性侵，且長達多年直至她考上高中時才因其哭訴而停止。截至目前為止知名攝影未回覆，但網友已湧入其臉書要他出來面對，並希望台灣的美術界及國家攝影文化中心也有相應措施。

Redhat Liang的母親為餐飲業的名人，也曾和知名攝影師合作經營餐廳，Redhat Liang 12歲被知名攝影師認為乾女兒，國小畢業後他以申請好的學藉為由，讓她住在自己工作室的小房間，但原PO指出第一天在小房間睡覺就被加害者用生殖器摩擦大腿外側，而自己不敢出聲。

被害者提及後來被性侵「我的靈魂瞬間脫離肉身，看著他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢的侵入好完成他的高潮並射精在我的肚子上。從此以後晚上我睡著，以上靈肉分離的場面就會發生。我只好每天熬夜和網友聊天到學校才敢睡覺，導致上學期成績單出來我爸媽原地爆炸。」

被害者後來向鄰居透露此事才搬回自家，但擔心知名攝影師會加害兩個妹妹，一直保持著私下讓他摸胸、下體、配合拍裸照等行徑，直到考上基隆高中美術班，知名攝影師又在工作室要撫摸她胸部時，她才哭訴：「乾爸也是爸爸，我的爸爸不會對我做這樣的事。」而制止。

被害者表示自己如今36歲了，她問知名攝影師：「你現在好嗎？我很好，這23年裡我在地獄蓋了一座城堡。」原PO揭露此事後，知名攝影師臉書受網友湧入撻伐。收藏有知名攝影師系列作品並多次展出的國家攝影文化中心表示由於藝術家也還未回應，對於接下來該藝術家的作品展及《台灣攝影家》系列叢書中該藝術家的專冊是否有暫停或下架處理，都還在討論中。

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