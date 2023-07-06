台灣#MeToo運動持續延燒，台灣一位謝姓藝術家遭指控，20多年前性侵年僅13歲的女孩，受害者血淚控訴謝姓藝術家的種種惡行，讓網友們看了非常心疼，且遭指控的藝術家至今都未做回應，不少網友湧入其臉書怒嗆，如果一切屬實，下地獄都算便宜你了！

一名女網友昨天在臉書發文爆料，謝姓藝術家在20多年前，也就是她13歲那年性侵她。當年謝姓藝術家先認她為乾女兒，並以「就讀明星國中」為由，說服她搬去工作室的小房間居住，沒想到她住進去第一天就慘遭侵犯。

女網友在文中寫出謝姓藝術家侵犯她的過程，血淚控訴對方趁著她睡覺的時候，舔她的私處，眼見她不斷掙扎，竟然抓住她的腳踝說「我很大你忍耐一下就好。」之後還食髓知味多次性侵女網友，並強迫女網友拍裸照、乳頭特寫等。

爆料文曝光後，謝姓藝術家至今都沒有任何回應，氣憤的網友湧入謝姓藝術家的臉書開嗆，「未成年少女只是個小孩耶，真的有夠可怕的」、「老人，出來面對說明啊，屬實的話下地獄都算便宜你了」、「這個世界上找不到任何詞句能夠形容你的邪惡，下地獄都很便宜你了」、「請問性侵孩子的人是因為被藝術圈邊緣化的自卑感還是身體無能為力？」

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