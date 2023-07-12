因《人選之中-造浪者》翻紅的演員黃健瑋，日前捲入MeToo風暴，遭名為Mia的女演員指控曾對她「趁機性交」，黃兩度發聲明否認；不過，12日又有1名L先生出面指控，稱黃2010年時曾在夜店下藥性侵他的妻子，事後兩人還租屋同居，妻子甚至懷了對方的孩子，被他發現後黃下跪求饒，並寫和解書說願用300萬解決，但黃後來找了10幾個自稱竹聯幫的黑衣人，反悔嗆聲不會付這條錢。原本未接手機、未讀未回訊息的黃健瑋經紀人稍早終於回覆了。經紀人表示：「唉，我們先了解一下噢，有什麼狀況再跟您說。」

據L先生指出，2010年9月，他的妻子（後來已離婚）突然3天沒回家，擔心的他找了很久，2個月後才知道她已在天母跟黃健瑋同居，再與妻子碰面時，對方表示在夜店認識黃，還被他下藥侵害，但兩人發生感情，妻子自覺無顏面對L，所以才避不見面。他說黃健瑋第一時間怕他打人，還拿出折疊刀防身，接著就向L下跪認錯。

2010年12月，黃、L與L的妻子三方協調後，由黃健瑋親筆寫下和解書，內容表示黃願意付300萬賠償，希望L不要提告，也不要曝光此事，黃向L強調自己是藝人，有大好前途，此事掀開會重創他的事業。由於當時妻子甚至已經懷了黃的孩子，他認為再計較沒意義，所以決定跟黃和解，沒想到過了幾天，黃便以付錢為由，約他到吉林路的1家咖啡廳。

L說他到現場後，黃竟帶了10幾個黑衣人到場，為首自稱竹聯幫，恐嚇L別想要到這筆錢；L無奈表示，他後來便與妻子離婚，原本打算此事埋藏心底，但最近黃爆出MeToo性騷，還大言不慚發聲明強調「對於男女平權以及身體自主權的尊重，我始終抱持著支持的態度。」、「我從未對Mia女士做出違背意願或趁機性交等違反法律的行為。」道貌岸然的嘴臉讓他憶及此事，才忍不出來揭發他當年的離譜行徑。

L表示，黃先是性侵人妻，被抓後下跪說要給錢，事後又翻臉找黑道擺平，種種做法極不入流，「我今天出來講就是要讓大家知道，黃健瑋到底是什麼樣的人！」

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