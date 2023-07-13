以《人選之人-造浪者》翻紅的黃健瑋，近日接連被女演員Mia指控「趁機性交」，日前又爆出2010年時曾交往人妻，捲入婚外情風波，Mia今（13日）發文指出蔡亘晏（爆花）2010年時的男友是黃健瑋，但黃健瑋又被爆2010年與W交往，質疑黃當時到底有多少「交往對象」，W與蔡亘晏是重疊還是無縫接軌？黃健瑋澄清當時與現在的老婆爆花還沒交往、根本不熟，爆花晚間也發社群限動，表示兩人是在2011年3月才認識、5月20號才交往的，身邊的工作夥伴都可以作證。

爆花在老公黃健瑋日前被Mia控訴「趁機性交」的第一時間，就曾力挺表示「知道老公情史豐富」，她今晚再度力挺老公，發限動文指出：「希望Mia小姐在發文指控之前，可以好好的實事求證。不要再造成無謂的社會資源浪費。《走向春天的下午》舞台劇是從2010年12月24日到2011年2月28日，這個時期我根本不算認識黃健瑋，也沒有接觸過，就只是一位聽過名字的同校學長。我們是在2011年3月，下一齣舞台劇才認識，並且5月20號才交往的。我當時身邊的工作夥伴們都可以作證。」她強調：「網路風向易帶，但清者自清，好好把生活過好最重要。」

蔡亘晏發文交代和黃健瑋交往時間軸。（圖／取自蔡亘晏IG）

黃健瑋稍早也已透過經紀人表示，《走向春天的下午》演出是在2010年的12月24日一直到2011年的2月28日，「那時候我還未跟爆花交往，甚至根本不熟。Mia女士完全在捏造不實資訊。現在不管證據，依照自己的想法就能指控他人。辛苦各位媒體朋友，我們不再回應這篇貼文。辛苦了，感謝大家。」經紀人也說黃健瑋與爆花交往時間是2011年5月。