女神熊熊今（18日）閃電宣布結婚，升格當人妻的她，甜蜜放閃：「老公 生日快樂」，回顧熊熊過去的交往史，她自認是渣男磁鐵，遇到很多離譜的交往對象，包含家暴、偷吃、打人和欠錢都有，甚至男友劈腿10幾次都能原諒。

熊熊渴望婚姻，從小就希望能在35歲前結婚生子，無奈一直無法實現，因此決定凍卵，也因為她有想婚念頭，很容易陷入戀情，熊熊過去就在節目上自認是渣男磁鐵，遇到很多離譜的交往對象，包含家暴、偷吃、打人和欠錢都有，熊熊還自虧，只差沒遇過殺人犯。

熊熊承認自己心太軟，對戀情沒有底線，常常認為可以改變對方，甚至是男友劈腿10幾次都能原諒，她過去就交往大快10歲男友，曾看到有女生躺在男友懷裡、兩人十指緊口，熊熊事後問男友，卻遭對方一陣怒吼，熊熊只好求男生不要生氣。

不只戀情談得卑微，熊熊某任男友甚至在交往期間借快30萬元，後來分手只還20萬元、說從此兩清，熊熊選擇不追究，只說「分手就算了」，熊熊情路坎坷，如今她找到幸福，閃電宣布結婚，也讓外界都替她開心。

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