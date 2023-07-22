香港男星張致恒2019年和粉絲「雯雯」奉子成婚，卻被媒體起底劈腿5女的黑歷史，被封為「世紀渣男」，曾經透露沒有一份職務做超過半年的他，先前被發現在小吃店打工，如今又傳出許久未見蹤影，再次掀起網友熱議。

根據港媒《01娛樂》報導，張致恒遭老婆多次公開數落「又廢又懶」，整天在家無所事事，完全不想扛起一家經濟重擔，如今被發現為了養活全家，放下身段到小吃店打工，由於店家生意不錯，讓他忙到相當疲累，神情也頗為憔悴，不過近來卻搜尋不到他的身影，店內員工表示他當天沒有排班，並透露一周約莫排4天班，一天工時約10小時，不過沒有固定時間，問及隔壁攤販張致恒的工作狀況，對方指出他工作相當勤快，但可能礙於公眾人物身分，無法當眾偷懶。

攤販指出張致恒雖然形象跌落谷底，畢竟還有著明星光環，仍有不少顧客特地到店裡找他合照，不過從上週開始，就沒看到張致恒到店內上班，推估應該是已經離職，至於被問及他這份工作做了多久?攤販表示時間相當短，估計連一個月都不到。據悉，張致恒老婆如今懷上第四胎，為了賺取收入養家，開設「IG會員制」，只要粉絲花50元港幣，就能聽八卦以及他們的家務事。

張致恒先前被爆出同時劈腿5女，甚至不顧女方生理期鬧出「血染床單」等八卦，接著和粉絲「雯雯」奉子成婚，接連生下兩胎後，老婆一度揚言離婚，剛好此時懷了第三胎，讓兩人決定繼續走下去，挽回岌岌可危的婚姻。