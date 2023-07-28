徐佳瑩今宣布11月4日舉辦小巨蛋演唱會。（羅永銘攝）

徐佳瑩日前拿下第34屆金曲獎「最佳作曲人獎」，一直以來個性樂觀正向的她，事後卻突然在臉書上抱怨「破事」，表示「很多看似沒什麼好值得拿出來說的破事⋯也許說出來就沒事了」，引起粉絲關注，事後她緊急澄清「大家誤會了」，今（28日）她出席「變得有些奢侈的事」演唱會記者會，受訪提及此事，苦笑自嘲「整到自己了」。

她表示發文抱怨真的只是在講鞋子的事，「想表達什麼事對我來說是奢侈，就是公開講自己的小情緒」，因經常有酸民批評她老是穿同款式、粗高跟的鞋子出席活動及演出，她隱忍許久決定把講出心裡話，沒想到竟然引起騷動，讓「果然（抱怨）很奢侈吧，沒想到自己弄巧成拙」，之後再也不敢公開抒發心情。此外，提及好友艾怡良先前在金曲獎上，因為頒錯獎相當自責，甚至在道歉直播中淚崩，徐佳瑩坦言真的很心疼，認為她必須花好大的心力彌補錯誤，之後站上舞台可能會有所影響。

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會即將於11月4日在台北小巨蛋登場，她透露歌單、內容都花很多心思安排，「希望不只我在演唱會上玩得開心，大家也能享受演唱會的精彩」；演唱會門票將於8月5日在ibon售票系統開賣。