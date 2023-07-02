第34屆金曲獎於昨（1）晚舉行，歌手艾怡良頒發最佳單曲製作人獎項時鬧烏龍，得主原本屬於嘟嘟及周已敦，卻因為艾怡良將評審長簽名看成得獎人，導致唸成陳建瑋，事後艾怡良忍不住自責道歉，網路上也對頒獎信封的排版產生不小討論，女星吳怡霈分享前年擔任廣播金鐘頒獎人的經驗，直呼「是真的被陳建瑋圈粉圈慘」。

吳怡霈今（2）日於粉絲專頁發文，透露去年她主持的廣播節目《POP 有夠靚》入圍第57屆生活風格節目獎，當時她坐下台下聽唱名，「一翻兩瞪眼的事，理所當然很緊張。」2021年她和屈中恆擔任廣播金鐘的頒獎人，吳怡霈提到自己第一次頒獎很緊張，是拆信封的時候才知道誰是得獎者，為了主持她和屈中恆一直在後台背原住民和客語發音，很怕在台上時唸不標準，不尊重得獎者，不過即使在後台花大量時間準備，拆看信封看到得獎的是客語節目，面對不熟悉的語言吳怡霈唸得小心翼翼，而且那屆的設計得獎者在中間，不太會看錯。

吳怡霈為艾怡良緩頰：「艾怡良真的太緊張，旁邊的James Fauntleroy又救不了她，不過，我是真的被陳建瑋圈粉圈慘，有風度、反應大器，希望下次他再度站上金曲，把得獎感言講完。」吳怡霈也以「乳酪理論」來檢視這次失誤，因排版重點模糊、評審長簽名過大、頒獎人解讀錯誤、身邊的外國頒獎者無法給予支援、入圍者與評審長名字雷同、司儀誤會唸出另一位入圍者名字，種種失誤才導致艾怡良頒錯人的局面。