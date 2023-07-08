台電基隆協和電廠更新改建計畫（四接）昨舉行第5次環評延續會議，環評委員中途改以視訊續行會議，立委陳椒華痛批，違法環評已升級為黑箱環評，成為環評史上最荒謬的一天，她要求全面執政的民進黨，不要壓迫即將卸任的環評委員來幫你們毫無正義的能源政策清理戰場，勿讓能源轉型墮落為國營企業與能源利益集團的獲利工具。

陳椒華指出，環保署昨無視台電協和四接填海造地案尚未解決範疇界定等問題，更無視她於5月底後召開的兩場要求釐清範疇界定才能再次續審的決議，繼續違法召開「專案小組第5次初審會議延續會議」。守護外木山與兩百多位支持民眾及超過20個來自全台的聲援團體，因無法進入環評會旁聽，被迫在環保署前集結抗議。

陳椒華說，她提早進入環評會場內，希望能將民眾的聲音帶入環評會中，提醒環評委員們懸崖勒馬、勿為台電護航。在會議還未進入實質審查前，我與賴香伶、溫玉霞、鄭麗文、吳怡玎等跨黨派立法委員不斷提出程序問題，指出台電未依照環評法第10條針對「範疇變更」的「東移3.0」方案重新進行範疇界定，此次環評會議應停止審查、立即散會。

陳椒華指出，然而這場違反環評法違法召開的環評會，環保署不斷地堆疊公部門的反民主程度，整個會議形同過水，為了加速輾壓程序，針對她所提出的「環評會無視基隆市政府意見、不進行範疇界定」等違法事實，會議主席簡連貴除了持續迴避程序問題、多次說詞反覆、跳針後，要幫台電護航、暴力闖關，企圖壓制我們的意見，通過漏洞百出、問題一堆大幅填海造地的四接。

陳椒華說，最荒謬的是，在沒有進行會議程序變更狀況，休息40分鐘後，環保署及環評委員移到「沒有人知道在哪裡」的會議室，簡連貴帶頭落跑，只為逃避幾位立法委員的程序爭議、逃避基隆市府要求開發單位依法申請的要求、逃避媒體第四權的監督，更隔絕公民意見，讓已登記發言的民眾在場外call out來方便他們實質審查，在設備未妥善準備下，電話連線發言品質極差，在多位民眾被剝奪發言權利下，主席簡連貴突宣布此次會議「擇期再審」。

陳椒華表示，然而違法環評已升級為黑箱環評，成為環評史上最荒謬的一天，毫無民主的讓環評會讓公民參與變成笑話，審查更淪為黑箱，環保署及環評會規避公民及立委監督，淪為環境霸權與獨裁，環保署長張子敬應出面說明為何要對台電護航至此，對侵害民主與程序正義負起責任下台道歉。

陳椒華也再次呼籲，請經濟部台電檢討胡亂拼湊、資料缺失的環評報告書，並老老實實地補正程序問題、重新進行範疇界定後再行送審。並要求環保署承辦單位與環評委員堅守法治與程序正義、帶著專業與道德好好審查，勿讓自己淪為國營企業打手。

陳椒華說，她更在此要求全面執政的民進黨，不要壓迫即將卸任的環評委員來幫你們毫無正義的能源政策清理戰場，更不要為了選情迴避能源政策的暴力霸凌，勿讓能源轉型墮落為國營企業與能源利益集團的獲利工具，立即檢討。